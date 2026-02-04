Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Album jeunesse

La pire des princesses

Anna Kemp, Sara Ogilvie, Emmanuelle Pingault

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Il était une fois une princesse nommée Zélie. Impatiente de rencontrer un prince charmant, elle rêve d'un chevalier qui lui fera découvrir le monde et vivre des aventures incroyables ! Mais c'est un tout autre personnage qui se présente à elle et lui propose un placard doré, un palais où s'enfermer et attendre sagement monsieur ! Zélie n'est pas de cet avis, à bas les belles robes et la broderie ! Elle cherche de l'action, et pourquoi pas en compagnie d'un dragon ! Un album devenu un classique, plébiscité par les lecteurs ! Zélie apparaît aussi dans l'album Le Pire des chevaliers. Enfin une princesse rebelle ! Fini, les princesses fades et sages, enfermées au palais ! Vive l'aventure, l'action et la liberté ! Un conte au ton féministe qui revendique l'indépendance, le goût pour la découverte et l'originalité ! Une princesse qui préfère la compagnie d'un dragon à la vie de salon, et qui invite à la rébellion ! Un conte drôle avec une princesse en baskets Un texte en rimes où les expressions pleines d'humour viennent rendre le texte très vivant. Et les illustrations, tout en fantaisie, montrent un dragon qui prend le thé, une princesse échevelée, un chevalier bien malmené... Un album drôle porté par ses textes comme par ses illustrations. Des sujets très actuels Le pouvoir de dire "non" , l'égalité filles-garçons, la déconstruction des clichés... autant de sujets actuels abordés sous la forme du conte classique, une réussite !

Par Anna Kemp, Sara Ogilvie, Emmanuelle Pingault
Chez Editions Milan

|

Auteur

Anna Kemp, Sara Ogilvie, Emmanuelle Pingault

Editeur

Editions Milan

Genre

Milan

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La pire des princesses par Anna Kemp, Sara Ogilvie, Emmanuelle Pingault

Commenter ce livre

 

La pire des princesses

Anna Kemp, Sara Ogilvie trad. Emmanuelle Pingault

Paru le 04/02/2026

32 pages

Editions Milan

12,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782408060411
9782408060411
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Grande Librairie : avant c'était mieux ? Un autre regard sur hier La classification des livres jeunesse proposée par le RN inquiète auteurs et éditeurs Pouvoir, restructurations, défiance : l’ère Olivennes commence chez Editis La Grande Librairie : quand les écrivains parlent de nos failles
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.