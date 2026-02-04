La pire des princesses

Il était une fois une princesse nommée Zélie. Impatiente de rencontrer un prince charmant, elle rêve d'un chevalier qui lui fera découvrir le monde et vivre des aventures incroyables ! Mais c'est un tout autre personnage qui se présente à elle et lui propose un placard doré, un palais où s'enfermer et attendre sagement monsieur ! Zélie n'est pas de cet avis, à bas les belles robes et la broderie ! Elle cherche de l'action, et pourquoi pas en compagnie d'un dragon ! Un album devenu un classique, plébiscité par les lecteurs ! Zélie apparaît aussi dans l'album Le Pire des chevaliers. Enfin une princesse rebelle ! Fini, les princesses fades et sages, enfermées au palais ! Vive l'aventure, l'action et la liberté ! Un conte au ton féministe qui revendique l'indépendance, le goût pour la découverte et l'originalité ! Une princesse qui préfère la compagnie d'un dragon à la vie de salon, et qui invite à la rébellion ! Un conte drôle avec une princesse en baskets Un texte en rimes où les expressions pleines d'humour viennent rendre le texte très vivant. Et les illustrations, tout en fantaisie, montrent un dragon qui prend le thé, une princesse échevelée, un chevalier bien malmené... Un album drôle porté par ses textes comme par ses illustrations. Des sujets très actuels Le pouvoir de dire "non" , l'égalité filles-garçons, la déconstruction des clichés... autant de sujets actuels abordés sous la forme du conte classique, une réussite !