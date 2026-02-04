Inscription
#Album jeunesse

Le monde des couleurs

Susie Hammer

Le Monde des couleurs, un livre-jeu puzzle destiné aux enfants à partir de 1 an, pour développer leur logique et leur motricité. Ce livre propose une expérience sensorielle et visuelle dans une pédagogie active, avec ses trois ronds de couleurs attachés par des rubans. L'enfant peut les déplacer de page en page pour reconstituer l'image à l'aide des six couleurs dont sont dotées les formes rondes. Un livre proposant de nombreux apprentissages Avec ses couleurs vives parfaitement adaptées à la vision des bébés, cet imagier amène l'enfant à apprendre six couleurs différentes mais également du vocabulaire simple. Ce format, facile à transporter, reprend les codes du jeu de l'encastrement et développe ainsi la motricité et la coordination du tout-petit, de façon intuitive et amusante. " Mes livres à jouer ", une collection ludique et amusante Le monde des couleurs s'inscrit dans la collection " Mes livres à jouer ", une collection de livres animés pour les enfants âgés de 1 à 6 ans, dans la ligne graphique de formats originaux.

Le monde des couleurs

Susie Hammer

Paru le 04/02/2026

8 pages

Editions Milan

12,90 €

