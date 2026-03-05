Inscription
Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Essais

Le petit voyageur

Akhawates Editions

As-tu déjà pris le temps de regarder autour de toi ? L'oiseau qui chante, le ruisseau qui s'écoule, l'arbre qui grandit... Chaque élément de la nature est un signe d'Allah, rempli d'amour et de sagesse. "Accompagne le petit voyageur dans une douce exploration du monde qui l'entoure. A travers des paysages apaisants et des versets du Coran, ce livre invite les tout-petits à découvrir la splendeur de La Création d'Allah et à apprendre à mieux Le connaître à travers Ses merveilles.Un tendre compagnon pour éveiller les coeurs à la contemplation, à l'émerveillement et à la gratitude envers Celui qui a tout créé.

Akhawates Editions
Chez Akhawates Editions

Auteur

Akhawates Editions

Editeur

Akhawates Editions

Genre

Islam

Le petit voyageur

Akhawates Editions

Paru le 18/11/2025

16 pages

Akhawates Editions

10,00 €

9782494885684
© Notice établie par ORB
