As-tu déjà pris le temps de regarder autour de toi ? L'oiseau qui chante, le ruisseau qui s'écoule, l'arbre qui grandit... Chaque élément de la nature est un signe d'Allah, rempli d'amour et de sagesse. "Accompagne le petit voyageur dans une douce exploration du monde qui l'entoure. A travers des paysages apaisants et des versets du Coran, ce livre invite les tout-petits à découvrir la splendeur de La Création d'Allah et à apprendre à mieux Le connaître à travers Ses merveilles.Un tendre compagnon pour éveiller les coeurs à la contemplation, à l'émerveillement et à la gratitude envers Celui qui a tout créé.