La mélodie des fous

Yoann Faure

Qui est Emilie Martin ? Pour William, écrivain célèbre paralysé depuis un tragique accident ayant emporté sa femme et son éditrice, ce n'est que sa nouvelle infirmière. Mais pour l'inspecteur Bernachot, il s'agit d'une mélodie dissonante dans l'enquête qu'il mène. Au plus noir de la nuit, les langues vont se délier et les vérités se dévoiler. IL NE L'ATTENDAIT PAS. ELLE AVAIT TOUT PREVU. Un roman rythmé comme une partition de musique dont seul Yoann Faure sait battre la mesure. Un huis clos original et inattendu.

Par Yoann Faure
Chez Les Editions du Gros caillou

|

Auteur

Yoann Faure

Editeur

Les Editions du Gros caillou

Genre

Thrillers

La mélodie des fous

Yoann Faure

Paru le 05/03/2026

244 pages

Les Editions du Gros caillou

19,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
9782494202313
