La mélodie des fous

Qui est Emilie Martin ? Pour William, écrivain célèbre paralysé depuis un tragique accident ayant emporté sa femme et son éditrice, ce n'est que sa nouvelle infirmière. Mais pour l'inspecteur Bernachot, il s'agit d'une mélodie dissonante dans l'enquête qu'il mène. Au plus noir de la nuit, les langues vont se délier et les vérités se dévoiler. IL NE L'ATTENDAIT PAS. ELLE AVAIT TOUT PREVU. Un roman rythmé comme une partition de musique dont seul Yoann Faure sait battre la mesure. Un huis clos original et inattendu.