#Roman francophone

La loi des collines

Anatole Pons-Reumaux, Chris Offutt

ActuaLitté
Après des années de service, Mick Hardin entend profiter d'une retraite bien méritée. De retour dans les collines du Kentucky après deux ans d'absence, il compte saluer brièvement sa famille et s'envoler pour la France. Mais à Rocksalt, rien ne se passe jamais comme prévu. La soeur de Mick, récemment réélue au poste de shérif, et son adjoint Johnny enquêtent sur le meurtre d'un mécanicien bien connu dans la région. Mick ne souhaite pas s'en mêler. Mais, contraint d'intervenir dans un confl it familial sans grande importance, il met au jour un réseau illégal de combats de coqs et... un deuxième cadavre.

Par Anatole Pons-Reumaux, Chris Offutt
Chez Gallmeister

|

Auteur

Anatole Pons-Reumaux, Chris Offutt

Editeur

Gallmeister

Genre

Littérature anglo-saxonne

La loi des collines

Chris Offutt trad. Anatole Pons-Reumaux

Paru le 04/02/2026

277 pages

Gallmeister

10,90 €

9782404081212
