La loi des collines

Après des années de service, Mick Hardin entend profiter d'une retraite bien méritée. De retour dans les collines du Kentucky après deux ans d'absence, il compte saluer brièvement sa famille et s'envoler pour la France. Mais à Rocksalt, rien ne se passe jamais comme prévu. La soeur de Mick, récemment réélue au poste de shérif, et son adjoint Johnny enquêtent sur le meurtre d'un mécanicien bien connu dans la région. Mick ne souhaite pas s'en mêler. Mais, contraint d'intervenir dans un confl it familial sans grande importance, il met au jour un réseau illégal de combats de coqs et... un deuxième cadavre.