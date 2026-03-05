Inscription
#Roman francophone

Mon coeur prisonnier

Mathieu Vivion

Franck Teautot, chauffeur de bus scolaire, est placé en garde à vue. Face à lui, deux enquêteurs l'interrogent sur l'accident tragique qui a tué huit enfants. Les policiers lui posent une question simple : la barrière du passage à niveau était-elle ouverte ou fermée ? Mais Franck ne parle que d'une chose : sa fille. Les crêpes qu'ils partagent. Leurs sorties au parc. Et cet instant au toboggan, quelques mois plus tôt, où tout a basculé. Que s'est-il vraiment passé, ce dimanche, au parc ? Et que s'est-il passé dans ce bus ? Franck est-il un meurtrier, un fou, ou juste un père dont le coeur est resté prisonnier ? Oui, non, la réponse serait simple si les mots pouvaient encore signifier quelque chose... Après son premier roman Le Sorcier Blanc, Mathieu Vivion nous plonge dans un huis clos mental totalement immersif. Bouleversant, attachant et parfois dérangeant, Franck Teautot se lance dans un monologue fiévreux où les faits, souvenirs et hallucinations se confondent pour une expérience de lecture vertigineuse.

Par Mathieu Vivion
Chez Les Editions du Panseur

Auteur

Mathieu Vivion

Editeur

Les Editions du Panseur

Genre

Littérature française

Mon coeur prisonnier

Mathieu Vivion

Paru le 05/03/2026

104 pages

Les Editions du Panseur

16,50 €

9782490834303
