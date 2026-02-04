Inscription
#Roman francophone

Book Lovers

Claire Allouch, Emily Henry

ActuaLitté
La réalité est définitivement bien plus surprenante que la fiction... Redoutable agente littéraire new-yorkaise, Nora Stephens ne vit que pour les livres. Après une énième rupture, sa soeur l'embarque pour un mois à Sunshine Falls. Elle connaît le cliché : la citadine accro au boulot métamorphosée par un séjour dans une jolie petite ville. C'est même devenu un running gag, vu que tous ses ex l'ont larguée en trouvant " a bonne" dans un décor de comédie romantique. Mais au lieu d'un bûcheron sexy, celui qu'elle croise sans arrêt, dans une série de coïncidences digne d'un roman à l'eau de rose, c'est Charlie Lastra, un éditeur taciturne et l'antagoniste de sa vie professionnelle. Elle n'a rien d'une héroïne. Il n'est pas le prince charmant. Pourront-ils écrire leur propre histoire ?

Par Claire Allouch, Emily Henry
Chez Hauteville

|

Auteur

Claire Allouch, Emily Henry

Editeur

Hauteville

Genre

Comédie romantique et humorist

Book Lovers

Emily Henry trad. Claire Allouch

Paru le 04/02/2026

454 pages

Hauteville

18,95 €

ActuaLitté
9782387219619
