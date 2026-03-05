Pardonner à nos mères

Matrophobie : peur des filles de devenir comme leur mère. Je ne serai jamais comme elle : ce serment secret que Claire Richard s'est murmuré en regardant sa mère, bien des filles l'ont fait. Pourquoi les filles en veulent-elles tant à leur mère ? Pourquoi cette relation, souvent idéalisée, se révèle-t-elle parfois si douloureuse ? Autrement dit : que dit la matrophobie de la relation mère-fille ? A travers son récit intime et une enquête auprès de 150 femmes, l'autrice explore cette peur, non comme un simple conflit psychologique, mais comme l'effet du patriarcat dans les familles, et de la violence que les femmes subissent, voire reproduisent, depuis des générations. En esquissant une cartographie féministe de cette relation à la fois fondatrice et si complexe, Claire Richard nous offre des pistes de réflexion pour, peut-être, échapper à cette peur si partagée. Autrice et documentariste féministe, Claire Richard explore les liens entre intime et politique, l'action collective et les paradoxes de l'émancipation. Elle est l'autrice d'essais personnels (Des mains heureuses), de BD (La dernière nuit d'Anne Bonny), et de podcasts (Les chemins de désir, La fille du fantôme), dans lesquels elle partage une approche sensible et située, centrée sur l'écriture et le montage des voix.