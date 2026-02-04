Inscription
#Roman francophone

Feuilles dans l'eau

Elizabeth Myers

ActuaLitté
Lorsque Laura Valley se remémore son enfance dans le nord de l'Angleterre, elle se souvient bien sûr de la maison au fond d'une rue sombre, des haillons portés par elle et ses frères et soeurs, et de leurs ambitions brisées une à une, méticuleusement, par les mots d'une mère cruelle et l'indifférence d'un père absent. Mais, au fil des années, Laura parvient à s'extraire de cette violence en observant le monde autour d'elle : elle se souvient alors surtout de la beauté qu'elle voyait dans un brin d'herbe, une goutte d'eau, ou la lumière d'un réverbère. Alors qu'elle rejoint à Londres son frère Steve qui l'entraîne à sa suite dans une vie de tous les excès, c'est à cette beauté qu'elle doit s'accrocher pour ne pas sombrer avec lui. Dans ce roman d'une grande originalité, porté par une renversante écriture de la sensation, Elizabeth Myers compose un véritable hymne à la splendeur du monde et à la force de l'imagination.

Par Elizabeth Myers
Chez Cambourakis

|

Auteur

Elizabeth Myers

Editeur

Cambourakis

Genre

Littérature anglo-saxonne

Paru le 04/02/2026

324 pages

12,50 €

9782386691157
