L'année sauvage

Qui n'a jamais rêvé de revenir à l'essentiel ? L'écrivain irlandais Mark Boyle s'est lancé ce défi : vivre pendant quatre saisons sans technologie pour retrouver le plaisir et le sens d'une existence plus sobre. Pas de téléphone, d'électricité, de montre ni d'eau courante. Tout est à réapprendre. Dans une maison qu'il a construite de ses mains, il découvre une nouvelle vie rythmée par la lumière du jour, les gestes simples et la solidarité. A travers cette aventure radicale qui n'est pas sans embûches, il raconte avec humour et lucidité comment ce retour à la nature l'a rendu plus libre. " Un plaidoyer pour retrouver nos sensations, au rythme de la nature. Eclairant ! " Usbek & Rica