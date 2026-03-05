Inscription
#Essais

L'année sauvage

Mark Boyle

ActuaLitté
Qui n'a jamais rêvé de revenir à l'essentiel ? L'écrivain irlandais Mark Boyle s'est lancé ce défi : vivre pendant quatre saisons sans technologie pour retrouver le plaisir et le sens d'une existence plus sobre. Pas de téléphone, d'électricité, de montre ni d'eau courante. Tout est à réapprendre. Dans une maison qu'il a construite de ses mains, il découvre une nouvelle vie rythmée par la lumière du jour, les gestes simples et la solidarité. A travers cette aventure radicale qui n'est pas sans embûches, il raconte avec humour et lucidité comment ce retour à la nature l'a rendu plus libre. " Un plaidoyer pour retrouver nos sensations, au rythme de la nature. Eclairant ! " Usbek & Rica

Par Mark Boyle
Chez Collection Proche

|

Auteur

Mark Boyle

Editeur

Collection Proche

Genre

Eco-gestes, éco-citoyenneté

L'année sauvage

Mark Boyle trad. Plouhinec valérie Le, Valérie Le Plouhinec

Paru le 05/03/2026

400 pages

Collection Proche

8,90 €

9782487891265
