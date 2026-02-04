Moomin et la vie de famille

Après avoir perdu sa maison,? ses économies et sa petite amie, Moomin touche le fond. Heureusement, au plus profond de sa détresse, il tombe par hasard sur la famille qu'il avait perdue et retrouve ses parents ! Mais ? les retrouvailles ne sont pas de tout repos. Maman Moomin tente de concilier le goût pour l'aventure ? de son mari avec sa propre nature casanière, tandis que Moomin, très attaché à son père et sa mère, craint qu'ils ne finissent par se lasser de lui. De péripéties en rebondissements, ? ils devront apprendre à faire coexister leurs aspirations personnelles et le soin que l'on doit apporter à ceux que l'on aime. Traduit de l'anglais ? par Géraldine Chognard