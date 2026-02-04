Inscription
#Bande dessinée jeunesse

Moomin et la vie de famille

Géraldine Chognard, Tove Jansson

ActuaLitté
Après avoir perdu sa maison,? ses économies et sa petite amie, Moomin touche le fond. Heureusement, au plus profond de sa détresse, il tombe par hasard sur la famille qu'il avait perdue et retrouve ses parents ! Mais ? les retrouvailles ne sont pas de tout repos. Maman Moomin tente de concilier le goût pour l'aventure ? de son mari avec sa propre nature casanière, tandis que Moomin, très attaché à son père et sa mère, craint qu'ils ne finissent par se lasser de lui. De péripéties en rebondissements, ? ils devront apprendre à faire coexister leurs aspirations personnelles et le soin que l'on doit apporter à ceux que l'on aime. Traduit de l'anglais ? par Géraldine Chognard

Par Géraldine Chognard, Tove Jansson
Chez Cambourakis

|

Auteur

Géraldine Chognard, Tove Jansson

Editeur

Cambourakis

Genre

BD jeunesse divers

Moomin et la vie de famille

Tove Jansson trad. Géraldine Chognard

Paru le 04/02/2026

40 pages

Cambourakis

13,50 €

9782386690952
© Notice établie par ORB
