Ouverture vers une Religion Laïque Universelle

Cet essai est une réflexion au sujet de l'émergence d'une synthèse entre Révélation et Connaissance, qui sont l'avers et le revers d'une même médaille, que se partagent les institutions religieuses et spiritualistes, Il sera nécessaire de nous rapprocher de la nature de laquelle nous sommes issus et au seul monde réel qu'elle représente. L'accord à trouver reste de déterminer la place des entités spirituelles et transcendantes que l'humanité s'est construite depuis l'aube des temps. Les propositions contenues dans cet ouvrage seront de nature à secouer les esprits. A l'heure des remises en cause nombreuses que ce siècle suscite, aucun domaine touchant la vie de notre espèce n'échappera au questionnement sur notre existence. A part la finitude programmée à laquelle le vivant est astreint, nous sommes largement détenteurs de notre destin. C'est à cette tâche volontariste que sont conviés tous ceux dont la capacité de résilience permet d'affronter les défis pour entrainer l'humanité vers un monde de sagesse et de bonheur.