L'histoire des deux vies de Poppée Sabina, épouse de Néron. D'abord, femme ambitieuse et prête à tout pour obtenir le pouvoir, devenue marionnette entre les mains d'un mari fou, violent et... tout-puissant. An 54 après J. -C. : depuis que Messaline a fait massacrer sa famille, la jeune Poppée Sabina n'a qu'un objectif : épouser l'empereur Claude. L'assassinat de ce dernier l'ayant forcée à se reporter sur Néron, son successeur, la confrontation avec sa mère Agrippine, est inévitable... mais son véritable ennemi se révélera être Néron, mari manipulateur, alcoolique et violent.