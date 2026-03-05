Inscription
#Polar

Poppée

Luca Blengino

L'histoire des deux vies de Poppée Sabina, épouse de Néron. D'abord, femme ambitieuse et prête à tout pour obtenir le pouvoir, devenue marionnette entre les mains d'un mari fou, violent et... tout-puissant. An 54 après J. -C. : depuis que Messaline a fait massacrer sa famille, la jeune Poppée Sabina n'a qu'un objectif : épouser l'empereur Claude. L'assassinat de ce dernier l'ayant forcée à se reporter sur Néron, son successeur, la confrontation avec sa mère Agrippine, est inévitable... mais son véritable ennemi se révélera être Néron, mari manipulateur, alcoolique et violent.

Par Luca Blengino
Chez Delcourt

Auteur

Luca Blengino

Editeur

Delcourt

Genre

Historique

Poppée

Luca Blengino

Paru le 19/03/2026

56 pages

Delcourt

15,95 €

9782413087045
