Les voyageurs de la porte dorée

Bruno Loth, Flore Talamon

ActuaLitté
Deux adolescents égarés dans un musée explorent, à travers neuf récits d'exil, l'histoire migratoire française. Un album réalisé en partenariat avec le Palais de la Porte Dorée - musée national de l'Histoire de l'immigration. Lors d'une visite scolaire au musée national de l'Histoire de l'immigration, Anna et Idriss se retrouvent enfermés dans la réserve des collections. Peu à peu, les objets s'animent et leur confient l'histoire de leurs anciens propriétaires, immigrés en France depuis le 18e siècle. A travers ces récits, les adolescents découvrent la richesse de l'histoire des migrations et renouent avec leur propre héritage familial.

Par Bruno Loth, Flore Talamon
Chez Delcourt

Auteur

Bruno Loth, Flore Talamon

Editeur

Delcourt

Genre

Science-fiction, heroic fantas

Les voyageurs de la porte dorée

Bruno Loth, Flore Talamon

Paru le 19/03/2026

144 pages

Delcourt

19,50 €

9782413048497
