Les voyageurs de la porte dorée

Deux adolescents égarés dans un musée explorent, à travers neuf récits d'exil, l'histoire migratoire française. Un album réalisé en partenariat avec le Palais de la Porte Dorée - musée national de l'Histoire de l'immigration. Lors d'une visite scolaire au musée national de l'Histoire de l'immigration, Anna et Idriss se retrouvent enfermés dans la réserve des collections. Peu à peu, les objets s'animent et leur confient l'histoire de leurs anciens propriétaires, immigrés en France depuis le 18e siècle. A travers ces récits, les adolescents découvrent la richesse de l'histoire des migrations et renouent avec leur propre héritage familial.