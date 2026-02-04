Même le plus grand guerrier peut-il vaincre les préjugés ? Le Tournoi du Gardien rassemble l'élite des arts martiaux du Longhan. Le vainqueur deviendra le nouveau protecteur du Rouleau du Ciel, un artefact divin qui contient la sagesse du Dragon. Jun, seize ans, rêve d'y participer pour restaurer l'honneur de son père, et réparer la terrible erreur qui hante son passé et a causé leur bannissement de l'autre côté de la grande Muraille-Serpent. Mais Jun n'est pas marqué par le Souffle du Dragon, contrairement à ses adversaires, tous dotés de pouvoirs extraordinaires. Comment pourrait-il remporter ce tournoi inégal ? Pourtant, il est prêt à se battre à tout prix, car de son destin dépend la survie de ceux qu'il aime, et de tout un pays au bord de la guerre et rongé par la haine. Le premier roman fantasy basé sur les enseignements du maître des arts martiaux Bruce Lee, écrit par sa propre fille et par l'auteure à succès de La Cité de jade