Il l'a enlevée pour récupérer ce qu'on lui a volé. Sans le savoir, il lui a offert un nouveau souffle. Depuis sa naissance, Louisa subit les violences de son père, un mafieux en quête de pouvoir. Séquestrée dans sa maison située en Andalousie, elle garde l'espoir de pouvoir réaliser son rêve le plus cher : quitter cette vie misérable. Toutefois, Louisa est loin d'imaginer que son voeu sera exaucé dans de telles conditions... Le jour où elle est forcée d'assister à la trêve annuelle des gangs, les ennemis de son père y voient l'opportunité parfaite pour la kidnapper. Vito, lui, a pour priorité sa famille et son trafic d'armes. L'amour n'a aucune place dans sa vie. Il est convaincu qu'une femme ne ferait que l'éloigner de son objectif ultime : retrouver la petite soeur disparue de son meilleur ami. Deux âmes que tout oppose. Un monde gouverné par la violence. Et si, contre toute attente, ils devenaient l'un pour l'autre la bouffée d'oxygène nécessaire pour survivre dans cet univers impitoyable ?