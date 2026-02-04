Nouvelle France

Fort Duquesne, dans la vallée de l'Ohio, en 1754. Un éclaireur français, Pierre de l'Archange, assiste à une négociation entre soldats français et britanniques. Mais la négociation tourne mal... Un tomahawk est lancé à la tête du commandant Joseph de Jumonville qui meurt sur le coup, avant que son escorte soit également massacrée par les Anglais et leurs alliés iroquois. Pierre parvient à s'enfuir... Inspirée de l'Histoire réelle, une grande fresque historique pendant la guerre coloniale franco britannique en Amérique, et le destin de Pierre, soldat français, indien d'adoption, qui traverse les territoires sauvages à la recherche de son fils. Une grande aventure historique et humaine, dans la veine de The Revenant et de Fort Wheeling !