#Polar

Nouvelle France

Stephen Desberg, Bernard Vrancken

Fort Duquesne, dans la vallée de l'Ohio, en 1754. Un éclaireur français, Pierre de l'Archange, assiste à une négociation entre soldats français et britanniques. Mais la négociation tourne mal... Un tomahawk est lancé à la tête du commandant Joseph de Jumonville qui meurt sur le coup, avant que son escorte soit également massacrée par les Anglais et leurs alliés iroquois. Pierre parvient à s'enfuir... Inspirée de l'Histoire réelle, une grande fresque historique pendant la guerre coloniale franco britannique en Amérique, et le destin de Pierre, soldat français, indien d'adoption, qui traverse les territoires sauvages à la recherche de son fils. Une grande aventure historique et humaine, dans la veine de The Revenant et de Fort Wheeling !

Chez Daniel Maghen

Auteur

Editeur

Daniel Maghen

Genre

Historique

Nouvelle France

Paru le 04/02/2026

112 pages

Daniel Maghen

23,00 €

9782356742315
