Roméo et Juliette

Patrice Cazeault

Après le succès des Contes interdits, découvrez les "Classiques interdits"! Alors que le Québec est déchiré quant à son avenir, deux jeunes âmes se rencontrent. Roméo, écorché vif et en quête de sens. Juliette, enflammée par l'idée de fonder un monde nouveau. Leur attirance est immédiate, dévorante, irrépressible. Mais chaque pas entraînant l'un vers l'autre éveille des forces qui les dépassent. Dans l'ombre, des ennemis conspirent, prêts à tout pour empêcher leur union. Et tandis que Roméo et Juliette s'abandonnent à une passion aussi brûlante que condamnée, les cadavres s'accumulent dans leur sillage. Ceux de leurs ennemis, mais aussi ceux de leurs proches. Dans cette tragédie moderne, aimer, c'est risquer sa vie. Et Juliette aime d'un amour mortel.

Par Patrice Cazeault
Chez Editions Contre-Dires

Auteur

Patrice Cazeault

Editeur

Editions Contre-Dires

Genre

Terreur

Roméo et Juliette

Patrice Cazeault

Paru le 19/03/2026

350 pages

Editions Contre-Dires

22,00 €

9782386901027
