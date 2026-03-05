Après le succès des Contes interdits, découvrez les "Classiques interdits"! Alors que le Québec est déchiré quant à son avenir, deux jeunes âmes se rencontrent. Roméo, écorché vif et en quête de sens. Juliette, enflammée par l'idée de fonder un monde nouveau. Leur attirance est immédiate, dévorante, irrépressible. Mais chaque pas entraînant l'un vers l'autre éveille des forces qui les dépassent. Dans l'ombre, des ennemis conspirent, prêts à tout pour empêcher leur union. Et tandis que Roméo et Juliette s'abandonnent à une passion aussi brûlante que condamnée, les cadavres s'accumulent dans leur sillage. Ceux de leurs ennemis, mais aussi ceux de leurs proches. Dans cette tragédie moderne, aimer, c'est risquer sa vie. Et Juliette aime d'un amour mortel.