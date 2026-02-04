Coup de vieux !

C'est trop injuste ! Dexter, douze ans, doit aller au collège... et personne ne lui a demandé son avis. Jusqu'à présent, il vivait sa meilleure vie dans une résidence pour retraités, à jouer au bingo en sirotant du thé avec sa grand-mère et ses copains de quatre-vingts ans. Avec son look de papi, Dexter ne ressemble à aucun de ses camarades de classe. Peu importe, il a désormais un nouvel objectif : se faire renvoyer du collège pour retrouver sa vie d'avant ! Clashs en pagaille, turpitudes vestimentaires et malentendus entre générations : un roman drôle et décalé qui mettra de bonne humeur même les lecteurs les plus ronchons.