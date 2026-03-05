Inscription
#Roman francophone

La douleur porte un costume de plumes

Max Porter

ActuaLitté
Une mère meurt. Elle laisse derrière elle deux petits garçons et leur père terrassés par le chagrin. Un soir, on frappe à la porte de leur appartement londonien. Surgit alors un étrange personnage : un corbeau, doué non seulement de parole mais d'une verve enfiévrée, d'un aplomb surprenant et d'un sens de l'humour ravageur. Qu'il soit chimère ou bien réel, cet oiseau de malheur s'est donné une mission auprès des trois âmes en péril. Il sera leur confident, baby-sitter, analyste, compagnon de jeu et d'écriture, l'ange gardien et le pitre de service - et il les accompagnera - jusqu'à ce que la blessure de la perte, à défaut de se refermer, guérisse assez pour que la soif de vivre reprenne le dessus. Bouleversante, hilarante, audacieuse et unique, cette fable moderne est un bijou littéraire qui nous rappelle ceci : ce sont les pouvoirs de l'imaginaire et la force des mots qui nous tiennent en vie.

Par Max Porter
Chez Editions du sous-sol

|

Auteur

Max Porter

Editeur

Editions du sous-sol

Genre

Littérature anglo-saxonne

Retrouver tous les articles sur La douleur porte un costume de plumes par Max Porter

La douleur porte un costume de plumes

Max Porter

Paru le 09/04/2026

Editions du sous-sol

13,00 €

ActuaLitté
9782386630644
