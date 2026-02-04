Mick Hardin est un ancien marine de retour dans son Kentucky natal. Il officie comme shérif le temps que sa soeur, titulaire du poste, récupère d'une blessure par balle. Mais les difficultés s'accumulent. Les meurtres se succèdent, et Mick est le seul représentant de la loi disponible. Dans ce pays où les gens sont à fleur de peau et les apparences trompeuses, de nombreuses surprises l'attendent : des bandits venus de Detroit, une agente secrète britannique, de mystérieux Biélorusses... mais surtout la violence latente d'un pays construit sur un code moral impitoyable. Shérif malgré lui est la quatrième enquête du duo de choc composé du vétéran Mick Hardin et de sa soeur Linda, première femme shérif locale.