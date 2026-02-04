Choujin X Tome 12

Si Zora s'éteint, tous les êtres humains qui ont hérité de son pouvoir perdront la vie. Cette révélation brutale laisse Ely Otta sans voix. Doivent-ils poursuivre leur combat contre Zora ? Ely aura-t-elle le courage de dévoiler ce secret à ses camarades ? Pendant ce temps, l'escadron de BB demeure impuissant face à Badro Brado, le choujin sanguinaire. Dans cette situation désespérée où la mort de l'équipe semble inévitable, Azuma Higashi se retrouve dans un endroit inconnu où il fait une étrange rencontre. Un mystérieux personnage prononce ces mots : Tue-le !