Bienvenue dans les coulisses de Gustave Roussy, premier centre français et européen de lutte contre le cancer. Marion est une mère de famille épanouie. Alors, le jour où le diagnostic tombe, son monde vacille. Car Marion est atteinte d'un cancer du sein, comme "tante Catherine" avant elle. Très vite, la jeune femme est orientée vers Gustave Roussy, premier centre français et européen de lutte contre le cancer. C'est entre les murs de cet établissement d'excellence, où se croisent de nombreux patients, qu'elle va entamer un chemin vers la guérison. A travers le regard de Marion, d'une mère, d'une femme, d' une battante, le lecteur plonge dans un parcours de soin à la fois intime et universel. Entre diagnostics éclair, chirurgie de pointe et espoirs portés par la recherche, chaque étape, comme chaque rencontre, va permettre à Marion d'avancer et de porter un regard neuf sur les progrès médicaux et les idées reçues. Porté par des personnages profondément humains, ce récit inspiré de témoignages réels est une véritable ode à la vie, à la résilience et à la puissance des liens. Les auteurs nous offrent une bande dessinée lumineuse et atypique, qui rappelle que derrière chaque patient se cache une histoire. Avec une narration sensible et un ton à la fois pudique et informatif, La vie en plus célèbre les avancées médicales, l'importance de la prévention et surtout, la guérison. Car ici, chaque page est une victoire sur la peur. Ponctué de dialogues incarnés et de séquences pédagogiques, cet ouvrage documentaire, co-construit avec les équipes de Gustave Roussy et les éditions Glénat, dévoile une vision contemporaine de la cancérologie : humaine, innovante et résolument tournée vers l'avenir.