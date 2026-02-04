Bleu de Chauffe

1983 : une plongée dans les luttes sociales et la naissance des mouvements contestataires Début des années 1980, une grève éclate à l'usine Citroën d'Aulnay-sous-Bois. Ouvrier issu de l'immigration marocaine, Ahmed Halfaoui est aussi un fervent syndicaliste CGT qui mène un âpre combat pour sensibiliser le gouvernement et les médias sur les conditions des travailleurs. Pendant ce temps, sa fille Karima, arborant une crête punk, se retrouve mêlée à des affrontements avec des groupuscules d'extrême droite et les skinheads prêts à en découdre. En colère, suspendue aux paroles des Bérurier Noirs à une époque où la vague punk rock déferle, elle essaie de concilier travail à l'usine, militantisme et entraînement à la boxe. Mais la haine gagne du terrain dans sa cité, et la lutte sociale se heurte à une recrudescence de la violence raciste et sexiste. Tout bascule quand Karima et son père se rendent à une manifestation. Ce jour-là, un groupe d'individus, dont un certain Sergio, infiltrent le service de sécurité du cortège... Très vite, la situation dégénère et Ahmed est grièvement blessé. Tandis que la police classe l'affaire sans suite, Karima décide de mener sa propre enquête. Il se pourrait bien que certains politiciens rémunèrent dans l'ombre des milices pour ce type d'opération... Mais de là à prouver le lien entre milices, sécurité privée et politique, il y a un gap. Bientôt, chacun devra assumer les responsabilités de ses actes. Le déchaînement de violence pourrait faire des victimes innocentes dans une France où la jeunesse oscille entre colère et espoir... Lionel Chouin nous livre une fiction saisissante dans une France en pleine mutation. Entre montée des extrêmes, solidarité ouvrière et mouvements antiracistes, son dessin tranchant dépeint la réalité sociale et nous emmène des quartiers sensibles aux meetings politiques pour dresser le portrait d'une époque avec ses luttes et ses failles. Les influences musicales se mêlent à l'esprit de révolte dans un album authentique et poignant.