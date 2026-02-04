Toussaint est mort dans sa tombe

La dépouille de Toussaint est le personnage principal de cette histoire. Cet essai graphique est, pour une part importante, l'adaptation d'un livre publié en France à la fin des années 1920 aux éditions Berger-Levrault. Intitulé Histoire de la captivité et de la mort de Toussaint-Louverture. Notre pèlerinage au fort de Joux, il a pour auteur le colonel Alfred Auguste Nemours, un diplomate haïtien, fervent admirateur de Toussaint Louverture, qui s'est livré à une enquête minutieuse pour restituer le calvaire du héros haïtien, incarcéré au fort de Joux jusqu'à ce que le froid et le désespoir ne l'emportent et que son corps ne disparaisse, broyé par la machine bureaucratique et militaire.