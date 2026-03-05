Amour féroce

IL NE REVE QUE D'ELLE DEPUIS TOUJOURS. ELLE EST ENFIN REVENUE AUPRES DE LUI. ILS SE DETESTENT AUTANT QU'ILS S'AIMENT. Elu Milliardaire le Plus Sexy du Monde, Ford Grant s'installe à Rose Hill, la petite ville de son enfance, pour y fonder sa société de production, loin de la presse et du vacarme citadin. En pleine fuite de Vancouver, Rosie Belmont se retranche dans le ranch de son grand frère, voisin de la nouvelle propriété de Ford, pour y faire le point sur sa vie. Dix ans auparavant, ils étaient jeunes, insolents, et toujours prêts à invectiver l'autre. Aujourd'hui, les tourments perdurent, mais les sentiments du passé s'en mêlent. Ford s'efforce de garder Rosie à une distance raisonnable, sans quoi il risquerait de dépasser les limites. Elle est désormais son employée, mais aussi la soeur de son meilleur ami. Toutefois, les provocations de la jeune femme sont sur le point de faire naître le plus féroce des amours. Traduit de l'anglais par Emma Hamm RESERVE A UN PUBLIC AVERTI