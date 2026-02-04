Inscription
#Bande dessinée jeunesse

Mon stage en pagaille

Arnaud Dudek

ActuaLitté
"- Boujour ! Je m'appelle Céleste. Je viens pour mon stage. Il laisse échapper un petit ricanement. - L'élève de 3e ? Ok, entre... " Céleste rêvait d'un stage de 3e qui touche à ce qui la passionne : l'écologie. Mais la voilà qui se retrouve dans un obscur service, le Département des Erreurs. On y traque les "boulettes" de l'administration : un homme né un 31 avril, une femme sans voiture ni permis qui reçoit des amendes pour excès de vitesse, une personne âgée inscrite en CP ... Cette semaine ne s'avérera pas aussi ennuyeuse que Céleste le redoutait. Elle va lui permettre de se faire une idée de la réalité du travail sous un angle ... très spécial !

Par Arnaud Dudek
Chez Actes Sud Editions

|

Auteur

Arnaud Dudek

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Romans, témoignages & Co

Mon stage en pagaille

Arnaud Dudek

Paru le 04/02/2026

112 pages

Actes Sud Editions

13,50 €

ActuaLitté
9782330216771
