Ce livre est un manuel à l'usage de toutes celles et ceux qui voudraient concrètement mettre en oeuvre une démarche d'innovation. La méthodologie DKCP est conçue pour structurer les phases amont du processus d'innovation : déterminer un champ de conception innovante, explorer des connaissances inédites, élaborer des concepts à fort potentiel d'innovation et les approfondir jusqu'à les transformer en propositions innovantes, établir les premières fiches descriptives et les scénarios d'usage, identifier les verrous et les jalons-clés, définir une stratégie d'innovation. Face aux défis techniques, sociaux, économiques et environnementaux contemporains, des capacités inédites sont nécessaires pour défixer des habitudes de raisonnement et assurer une exploration collective efficace de l'inconnu. Utiliser la méthodologie DKCP permet de piloter le raisonnement créatif, de tester des modes d'organisation de l'innovation différents et de développer une culture de l'exploration et une expertise du management de l'inconnu. Ce manuel est le fruit de plus de vingt années d'enseignement et d'expérimentation sur le terrain. La méthodologie DKCP a été développée en partenariat avec nombre d'entreprises et institutions de tous secteurs, parmi lesquelles RATP, Thalès, SNCF, Merck-Millipore, SAFRAN, Naval Group, Union Sociale pour l'Habitat, CNP, Agence Nationale de la Recherche, Renault, Airbus. Elle est enseignée dans de nombreuses institutions, notamment MINES Paris PSL et l'Université Paris Dauphine PSL.