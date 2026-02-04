Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman étranger

Les Cailles en automne

Naguib Mahfouz, Martine Houssay

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le roman s'ouvre sur l'incendie du Caire en 1952, historiquement connu sous le nom de Samedi noir, et se termine au lendemain de la crise de Suez. Issa est haut fonctionnaire et membre du puissant parti Wafd. Alors qu'il est, au dernier temps de la monarchie, sur le point d'être promu à un poste plus élevé et d'épouser la fille d'un pacha, le coup d'Etat militaire des "Officiers libres" bouleverse sa vie : accusé d'avoir reçu des pots-de-vin, il est mis à la retraite et ses fiançailles sont rompues. Solitaire, sans emploi, il se rend à Alexandrie espérant, en vain, retrouver le goût de vivre... Publié en arabe en 1962, juste après "Le Voleur et les Chiens", ce livre poignant, inédit en français, fait partie du cycle dit "philosophique" de Mahfouz qui comprend "La Quête" (1964), "Le Mendiant" (1965) et "Dérives sur le Nil" (1966), centré sur le désarroi et la désillusion. Il a été traduit dans une vingtaine de langues.

Par Naguib Mahfouz, Martine Houssay
Chez Actes Sud Editions

|

Auteur

Naguib Mahfouz, Martine Houssay

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Littérature arabe

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les Cailles en automne par Naguib Mahfouz, Martine Houssay

Commenter ce livre

 

Les Cailles en automne

Naguib Mahfouz trad. Martine Houssay

Paru le 04/02/2026

184 pages

Actes Sud Editions

19,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782330215583
9782330215583
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Grande Librairie : avant c'était mieux ? Un autre regard sur hier La classification des livres jeunesse proposée par le RN inquiète auteurs et éditeurs Pouvoir, restructurations, défiance : l’ère Olivennes commence chez Editis La Grande Librairie : quand les écrivains parlent de nos failles
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.