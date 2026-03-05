Inscription
Les dinosaures

Anne Clairet

Apprendre en s'amusant, c'est possible grâce à cette collection de cahiers d'activités documentaires ? ! L'auteur y propose une variété de jeux - mots croisés, quiz, schémas à compléter - pour explorer le monde fascinant des dinosaures, qu'ils soient herbivores ou carnivores, à plumes, à poils ou à écailles. Ces activités invitent les enfants à découvrir à quoi ressemblait la Terre à l'époque des dinosaures et comment ces créatures vivaient. Le cahier aborde aussi les dinosaures sous un angle culturel, en évoquant leur présence au musée, au cinéma et dans les livres. En fin d'ouvrage, des solutions détaillées permettent d'approfondir les connaissances et de prolonger le plaisir de la découverte.

Les dinosaures

Anne Clairet

Paru le 05/03/2026

32 pages

Grenouille éditions

7,90 €

9782384863099
