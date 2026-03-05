Inscription
Secrets de fourmis

Stepánka Sekaninová, Linh Dao

Un bel album documentaire qui nous plonge au coeur des secrets de la fourmilière. Au fil des saisons, nous suivons la colonie dans son quotidien et découvrons, guidés par une petite fourmi travailleuse, les galeries et les salles de son univers souterrain. L'ouvrage nous dévoile leur organisation, le rôle de chacune - soldates, agents d'entretien, nourrices, réparatrices, maçonnes, chasseuses, éleveuses -, leur relation étroite avec les pucerons, la fonction de la reine et leurs modes de communication. Les illustrations, très colorées et pleines d'humour, rendent cette aventure aussi drôle qu'instructive.

Par Stepánka Sekaninová, Linh Dao
Chez Grenouille éditions

Auteur

Stepánka Sekaninová, Linh Dao

Editeur

Grenouille éditions

Genre

Autres éditeurs (F à J)

Secrets de fourmis

Stepánka Sekaninová, Linh Dao trad. Françoise Fortoul

Paru le 05/03/2026

32 pages

Grenouille éditions

14,90 €

9782384862818
