Un superbe cahier d'activités de 36 pages, solidement fabriqué, sur le thème passionnant des dinosaures. Il propose une grande variété de jeux ludiques et éducatifs : points à relier, labyrinthes, énigmes, cherche et trouve, jeux des intrus... Les enfants pourront aussi s'amuser avec de nombreuses activités manuelles, comme des cartes à détacher, une maquette de ptérosaure à assembler, ainsi que plus de 100 stickers métallisés. Le tout est sublimé par une couverture à effet holographique spectaculaire qui captera immédiatement le regard.