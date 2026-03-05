Inscription
#Beaux livres

Dinosaures

Grenouille éditions

Un superbe cahier d'activités de 36 pages, solidement fabriqué, sur le thème passionnant des dinosaures. Il propose une grande variété de jeux ludiques et éducatifs : points à relier, labyrinthes, énigmes, cherche et trouve, jeux des intrus... Les enfants pourront aussi s'amuser avec de nombreuses activités manuelles, comme des cartes à détacher, une maquette de ptérosaure à assembler, ainsi que plus de 100 stickers métallisés. Le tout est sublimé par une couverture à effet holographique spectaculaire qui captera immédiatement le regard.

Par Grenouille éditions
Chez Grenouille éditions

|

Auteur

Grenouille éditions

Editeur

Grenouille éditions

Genre

Livres-jeux

Dinosaures

Grenouille éditions trad. Vincent Coigny

Paru le 05/03/2026

24 pages

Grenouille éditions

11,90 €

9782384862771
