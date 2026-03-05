Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Essais

Yi King

Peter Crisp

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le classique de la sagesse chinoise dans une nouvelle traduction particulièrement accessible, au format poche cadeau, relié avec élastique. Un outil d'aide à la décision inégalé basé sur la sagesse chinoise. Le Yi King est un classique de la sagesse chinoise, aux sources des philosophies taoïstes et confucéennes. Il est utilisé depuis le Ier millénaire av. J. -C. comme oracle et instrument d'aide à la décision. Au quotidien ou aux grands carrefours de sa vie, qu'elles concernent des questionnements personnels ou un projet, le Yi King invite à inscrire nos décisions dans l'harmonie du grand tout. Face aux circonstances toujours changeantes, le Yi King propose une grille de lecture et de compréhension du monde étonnamment moderne, qui nous rappelle ce qui est permanent. C'est un incroyable outil pour développer la connaissance de soi, déchiffrer les lois de l'existence humaine, accepter et accompagner les changements et prendre les bonnes décisions. La version claire et accessible de Peter Crisp, grand connaisseur du Yi King, restitue l'essence et la profondeur de sa sagesse ancestrale pour en faire un compagnon amical et moderne, adapté à un usage pratique et régulier.

Par Peter Crisp
Chez Synchronique éditions

|

Auteur

Peter Crisp

Editeur

Synchronique éditions

Genre

Yi-king

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Yi King par Peter Crisp

Commenter ce livre

 

Yi King

Peter Crisp trad. Célin Vuraler

Paru le 19/03/2026

176 pages

Synchronique éditions

14,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782382391167
9782382391167
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.