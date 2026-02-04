Inscription
#Polar

Ces mensonges qui nous lient

Renaud Morin, Linwood Barclay

ActuaLitté
Quand Jack était petit, son père a dû abandonner femme et enfant pour rejoindre l'anonymat du programme de protection des témoins. Des années plus tard, devenu un écrivain au succès mitigé, Jack est recruté par les U. S. Marshals. Sa mission : rédiger des biographies pour ceux qui, comme son père, se retrouvent contraints de vivre sous une nouvelle identité. Un signe du destin ! Car Jack cherche depuis toujours à reprendre contact avec son paternel. Mais comment faire quand tout a été mis en place pour le rendre introuvable ? Sans compter que Jack ne sait rien des méfaits de son père, ni de ses ennemis...

Par Renaud Morin, Linwood Barclay
Chez J'ai lu

|

Auteur

Renaud Morin, Linwood Barclay

Editeur

J'ai lu

Genre

Romans policiers

Retrouver tous les articles sur Ces mensonges qui nous lient par Renaud Morin, Linwood Barclay

Commenter ce livre

 

Ces mensonges qui nous lient

Linwood Barclay trad. Renaud Morin

Paru le 04/02/2026

507 pages

J'ai lu

9,60 €

ActuaLitté
9782290428214
