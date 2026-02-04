Ces mensonges qui nous lient

Quand Jack était petit, son père a dû abandonner femme et enfant pour rejoindre l'anonymat du programme de protection des témoins. Des années plus tard, devenu un écrivain au succès mitigé, Jack est recruté par les U. S. Marshals. Sa mission : rédiger des biographies pour ceux qui, comme son père, se retrouvent contraints de vivre sous une nouvelle identité. Un signe du destin ! Car Jack cherche depuis toujours à reprendre contact avec son paternel. Mais comment faire quand tout a été mis en place pour le rendre introuvable ? Sans compter que Jack ne sait rien des méfaits de son père, ni de ses ennemis...