Comment ruiner une réputation avec élégance

Dans la banlieue de Londres se trouve l'Académie Crinoline, un institut à l'apparence anodine. Son objectif secret ? Enseigner à ses résidentes à crocheter des serrures, escalader des murs et faire de l'escrime. Après des années à lutter contre les inégalités subies par les femmes, Effie reçoit pour mission de s'infiltrer dans le cercle intime de lord Compton et de détruire sa réputation. Mais cet odieux vicomte est un pion important dans les affaires de Gabriel Royce, et celui-ci n'est pas prêt à laisser une demoiselle en crinoline les ruiner - aussi captivantes ses menaces soient-elles...