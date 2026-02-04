Inscription
#Roman francophone

Comment ruiner une réputation avec élégance

Nicole Hibert, Mimi Matthews

ActuaLitté
Dans la banlieue de Londres se trouve l'Académie Crinoline, un institut à l'apparence anodine. Son objectif secret ? Enseigner à ses résidentes à crocheter des serrures, escalader des murs et faire de l'escrime. Après des années à lutter contre les inégalités subies par les femmes, Effie reçoit pour mission de s'infiltrer dans le cercle intime de lord Compton et de détruire sa réputation. Mais cet odieux vicomte est un pion important dans les affaires de Gabriel Royce, et celui-ci n'est pas prêt à laisser une demoiselle en crinoline les ruiner - aussi captivantes ses menaces soient-elles...

Par Nicole Hibert, Mimi Matthews
Chez J'ai lu

|

Auteur

Nicole Hibert, Mimi Matthews

Editeur

J'ai lu

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

Comment ruiner une réputation avec élégance

Mimi Matthews trad. Nicole Hibert

Paru le 04/02/2026

381 pages

J'ai lu

8,20 €

ActuaLitté
9782290420775
