Roman francophone

Donnez-moi de mes nouvelles

Isabelle Artus

Un homme se réveille dans un lit d'hôpital, paralysé et amnésique. Peu à peu, des bribes de souvenirs lui reviennent : il s'appelle Etienne Marcel, oui, comme la station de métro, il est le journaliste vedette d'un grand magazine de mode et s'est fait renverser par un camion poubelle, en vélo, à quatre heures du matin. Si au bout de quelques semaines Etienne a retrouvé l'essentiel de sa mémoire, il ne parvient toujours pas à marcher. Pour ses médecins, la paralysie est psychosomatique. Aidé de ses trois amies, Prudence Sainte-Rose, psychanalyste superstar judéo-antillaise, Alma-Marie, son amie d'enfance, Ardéchoise de souche à la carrure de rugbyman, et Olympe Costa de Bazainville, sa sublime collègue journaliste, Etienne va chercher dans son passé les raisons de son blocage, au risque de tomber sur de lourds secrets de famille...

Par Isabelle Artus
Chez J'ai lu

|

Auteur

Isabelle Artus

Editeur

J'ai lu

Genre

Littérature française

Donnez-moi de mes nouvelles par Isabelle Artus

Donnez-moi de mes nouvelles

Isabelle Artus

Paru le 04/02/2026

379 pages

J'ai lu

8,20 €

9782290412329
