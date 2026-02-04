Belle et rebelle

Célibataire endurci, Locke tombe des nues lorsque son père lui fait part de son projet délirant. Puisque son fils refuse de perpétuer la lignée, le marquis de Marsden a décidé de se remarier... avec une veuve recrutée par petite annonce. Locke voit bientôt débarquer à Havisham Hall la belle Portia Gadstone. Il en est certain, cette femme n'est qu'une profiteuse qui cherche à escroquer un vieux fou. Il choisit alors de se sacrifier : c'est lui qui l'épousera. Il pourra ainsi l'empêcher de nuire... tout en jouissant des charmes de cette rousse incendiaire.