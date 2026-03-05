Catabase, nom féminin, du grec ancien katábasis : descente du héros aux Enfers. Alice Law a tout donné pour réussir : son énergie, son temps et sa santé mentale. Doctorante en magie analytique à Cambridge, son unique objectif est d'être titularisée et légitimer ainsi son talent de magicienne. Seul obstacle dans son parcours, son directeur de thèse, l'éminent Jacob Grimes, meurt dans un accident aux circonstances douteuses. De ce postulat découle une solution logique : Alice doit descendre en Enfer retrouver celui dont son destin dépend. Mais elle n'est pas seule à entreprendre ce voyage. Son plus grand rival, Peter Murdoch, le génie flegmatique, décide de l'accompagner dans sa descente. Alliés de longue date ou concurrents en puissance, les deux étudiants devront mettre de côté leurs différends s'ils veulent venir à bout des Huit Cours de l'Enfer. Car en ce lieu hanté par les Ombres, les secrets des uns deviennent les hymnes de douleur des autres. Traduit de l'anglais par Michel Pagel Praises : "Riche en allusions et en illusions, Kuang crée une aventure pleine d'esprit, sanglante et poignante qui met à mal les dangers et les structures de pouvoir du monde universitaire, sans jamais perdre de vue ce qui se cache derrière la fragilité du coeur humain. ' Leigh Bardugo, autrice de La Neuvième Maison et du Grishaverse "Une histoire captivante et poignante qui m'a tenue en haleine jusqu'à la dernière page, Katabasis de R. F. Kuang est plus qu'un roman à savourer. Ce livre est une expérience. J'envie ceux qui vont le lire pour la première fois. ' Rebecca Ross, autrice de Divines Rivalités