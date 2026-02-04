Inscription
#Polar

Prisonnière

B. A. Paris, Vincent Guilluy

ActuaLitté
" Mon ravisseur a peut-être été gentil avec moi mais je lui ferai mal s'il le faut. Je le hais, et même si apparemment il m'a sauvé la vie, ça ne change rien. Il me retient quand même prisonnière dans cette pièce, dans le noir. Et si Jethro Hawthorpe finit par payer et que mon kidnappeur ne fait pas ce que je lui ai demandé, s'il me libère en même temps que Ned, je ne serai jamais à l'abri. Parce que Ned me retrouvera. Et quand il me retrouvera, il me tuera. " Révélée en 2017 avec Derrière les portes, B. A. Paris a construit depuis une oeuvre intense qui, si elle explore sans relâche les méandres du couple et de la famille, n'a cessé de se renouveler au fil de ses livres. Avec Prisonnière, elle élargit encore sa palette et confirme son statut de star du thriller psychologique. Traduit de l'anglais par Vincent Guilluy.

Par B. A. Paris, Vincent Guilluy
Chez LGF/Le Livre de Poche

|

Auteur

B. A. Paris, Vincent Guilluy

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Thrillers

Retrouver tous les articles sur Prisonnière par B. A. Paris, Vincent Guilluy

Commenter ce livre

 

Prisonnière

B. A. Paris trad. Vincent Guilluy

Paru le 04/02/2026

377 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,20 €

ActuaLitté
