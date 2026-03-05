Inscription
La fabrique du destin

Philippe Gabilliet

Et si votre destin n'était pas écrit d'avance ? Un livre vibrant qui redonne à chacun le pouvoir de transformer sa vie. Changer de vie, avancer, prendre des décisions, accueillir l'imprévu... Notre destin se fabrique au fil des bifurcations qui jalonnent notre existence. Dans ce livre lumineux, Philippe Gabilliet montre comment chacun peut renforcer son libre-arbitre, cultiver l'audace, apprivoiser le hasard et comprendre ce qui fait une vie réussie. S'appuyant sur la psychologie, la philosophie et des exemples de vie, l'auteur offre un véritable guide pour reprendre la main sur son parcours, transformer les épreuves, reconnaître les moments clés et se sentir plus libre qu'on le croit. Un texte motivant, profondément humain et accessible à tous.

Par Philippe Gabilliet
Chez Editions Saint-Simon

Auteur

Philippe Gabilliet

Editeur

Editions Saint-Simon

Genre

Pensée positive

La fabrique du destin

Philippe Gabilliet

Paru le 05/03/2026

160 pages

Editions Saint-Simon

19,50 €

9782374350776
© Notice établie par ORB
