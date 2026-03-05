La fabrique du destin

Et si votre destin n'était pas écrit d'avance ? Un livre vibrant qui redonne à chacun le pouvoir de transformer sa vie. Changer de vie, avancer, prendre des décisions, accueillir l'imprévu... Notre destin se fabrique au fil des bifurcations qui jalonnent notre existence. Dans ce livre lumineux, Philippe Gabilliet montre comment chacun peut renforcer son libre-arbitre, cultiver l'audace, apprivoiser le hasard et comprendre ce qui fait une vie réussie. S'appuyant sur la psychologie, la philosophie et des exemples de vie, l'auteur offre un véritable guide pour reprendre la main sur son parcours, transformer les épreuves, reconnaître les moments clés et se sentir plus libre qu'on le croit. Un texte motivant, profondément humain et accessible à tous.