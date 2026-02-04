Le mystère de la création artistique

Un recueil inédit de quatre textes sur la musique, la peinture et l'art de collectionner (Zweig ayant lui-même été l'un des plus grands collectionneurs européens de manuscrits). Le premier texte, qui donne son titre au recueil, est une célèbre conférence faite en 1938 alors que Zweig est de passage à New York. Le deuxième est un article de 1931 sur le livre comme ouverture au monde. Le troisième ("La collection d'autographes comme oeuvre d'art"), publié en 1914, est un manifeste, fameux dans le milieu des collectionneurs. Le quatrième est le magnifique récit que fait Zweig du moment ou Händel crée "Le Messie".