Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Beaux livres

Le mystère de la création artistique

Stefan Zweig, Olivier Mannoni

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un recueil inédit de quatre textes sur la musique, la peinture et l'art de collectionner (Zweig ayant lui-même été l'un des plus grands collectionneurs européens de manuscrits). Le premier texte, qui donne son titre au recueil, est une célèbre conférence faite en 1938 alors que Zweig est de passage à New York. Le deuxième est un article de 1931 sur le livre comme ouverture au monde. Le troisième ("La collection d'autographes comme oeuvre d'art"), publié en 1914, est un manifeste, fameux dans le milieu des collectionneurs. Le quatrième est le magnifique récit que fait Zweig du moment ou Händel crée "Le Messie".

Par Stefan Zweig, Olivier Mannoni
Chez Payot

|

Auteur

Stefan Zweig, Olivier Mannoni

Editeur

Payot

Genre

Histoire de l'art

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le mystère de la création artistique par Stefan Zweig, Olivier Mannoni

Commenter ce livre

 

Le mystère de la création artistique

Stefan Zweig trad. Olivier Mannoni

Paru le 04/02/2026

118 pages

Payot

7,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782228940917
9782228940917
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Grande Librairie : avant c'était mieux ? Un autre regard sur hier La classification des livres jeunesse proposée par le RN inquiète auteurs et éditeurs Pouvoir, restructurations, défiance : l’ère Olivennes commence chez Editis La Grande Librairie : quand les écrivains parlent de nos failles
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.