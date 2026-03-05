Charles d'Azérat est de ces hommes dont la vie semble taillée pour l'épopée. Officier des forces spéciales, il raconte dans A coeur ouvert , son engagement sans concession pour son pays. Chef de groupe au prestigieux commando parachutiste de l'air n°10 (CPA 10), il relate les missions à haut risque qu'il a vécues ces dernières années avec ses hommes De l'Afrique à l'Orient, ce livre retrace l'itinéraire hors norme d'un officier-commando qui avance dans la poussière, sous le feu ennemi, affrontant la faim, la fatigue et défiant parfois la mort. Les balles sifflent, les hélicoptères vacillent, les décisions se prennent dans l'urgence et la solitude du commandement. Des frères d'armes tombent quelquefois, d'autres sont blessés à vie, dans leur chair ou dans leur âme, mais tous demeurent à jamais présents. C'est aussi l'objectif de ce livre : leur rendre hommage. Ce récit est à la fois le témoignage unique d'un chef de guerre sur le monde des opérations spéciales et une méditation intime sur le devoir, le sacrifice et le service. Une histoire de guerriers qui n'est pas sans rappeler celle de la chevalerie.