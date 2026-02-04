Inscription
#Imaginaire

L'appel de la nuit

Jérémie Moreau

ActuaLitté
"Avec cette BD, le monde redevient grand, magique, tout juste sorti du terreau de l'enfance". - BoDoï "Une nouvelle réussite de Jérémie Moreau, dans laquelle on retrouve un récit hyper dynamique et une thématique qui lui est chère, la défense du vivant". - Télérama Babette, haute comme trois pommes, ne supporte plus la distance qui la sépare de sa maman partie travailler à l'autre bout de la planète. Un soir, elle s'enfuit de la maison et cherche refuge dans tous les terriers, nids et grottes et la forêt. Quand Aldo s'aperçoit de sa fugue, il fait malheureusement déjà nuit noire... Pour retrouver sa petite soeur, il n'a d'autre choix que d'en appeler au pouvoir de la vision nocturne des animaux ! Mais ni la chouette ni la chauve-souris ne voient le monde comme nous... Aldo et Babette arriveront-ils à maîtriser leurs pouvoirs pour devenir des supers archéens ?

Par Jérémie Moreau
Chez Albin Michel

|

Auteur

Jérémie Moreau

Editeur

Albin Michel

Genre

Science-fiction, heroic fantas

L'appel de la nuit

Jérémie Moreau

Paru le 04/02/2026

53 pages

Albin Michel

13,90 €

ActuaLitté
9782226502452
