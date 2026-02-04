Inscription
#Essais

La culture de l'ultra-violence

Rachel Kahn

ActuaLitté
"Elle est là. Depuis toujours. Parfois sous la forme d'un cri qu'on étouffe, d'un coup qu'on cache, d'un mot qu'on garde pour soi et qui ronge. Parfois nue, brute, spectaculaire, à la une des journaux, au sein d'une meute qui hurle, dans la détonation qu'on entend trop tard, et désormais dans tous les couteaux du monde, elle est là. Mais le plus souvent, la violence chemine à pas feutrés. Elle se glisse dans la banalité des jours, se niche dans un regard, un silence, un texte de loi voté à minuit, un tweet craché au réveil, une phrase rabâchée à l'infini pour en faire une fausse vérité".

Par Rachel Kahn
Fayard

|

Auteur

Rachel Kahn

Editeur

Fayard

Genre

Actualité médiatique internati

La culture de l'ultra-violence

Rachel Kahn

Paru le 04/02/2026

128 pages

Fayard

10,00 €

ActuaLitté
9782213733982
