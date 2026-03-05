Obéissez au chat !

Dormir sur le lit, faire ses griffes sur le canapé, obtenir des croquettes en rab... un chat sait toujours s'imposer, jusqu'à devenir un adorable petit tyran. Indépendant et mystérieux, il passe de coloc câlin à despote miniature en un clin d'oeil. Quand lui donner raison et quand dire non ? Comment distinguer un besoin d'un caprice ? Ce guide plein d'humour, écrit par une spécialiste et illustré par Nune Kerobyan, aide à comprendre les comportements félins et à fixer des règles simples. Avec des encadrés SOS et des tests ludiques, vous décoderez position de la queue, miaulements et rituels du quotidien. Oui, on peut vivre en paix avec son matou... sans lui être assujetti !