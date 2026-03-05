Inscription
#Beaux livres

Obéissez au chat !

Grazia Giovanardi

ActuaLitté
Dormir sur le lit, faire ses griffes sur le canapé, obtenir des croquettes en rab... un chat sait toujours s'imposer, jusqu'à devenir un adorable petit tyran. Indépendant et mystérieux, il passe de coloc câlin à despote miniature en un clin d'oeil. Quand lui donner raison et quand dire non ? Comment distinguer un besoin d'un caprice ? Ce guide plein d'humour, écrit par une spécialiste et illustré par Nune Kerobyan, aide à comprendre les comportements félins et à fixer des règles simples. Avec des encadrés SOS et des tests ludiques, vous décoderez position de la queue, miaulements et rituels du quotidien. Oui, on peut vivre en paix avec son matou... sans lui être assujetti !

Par Grazia Giovanardi
Chez Gremese International

|

Auteur

Grazia Giovanardi

Editeur

Gremese International

Genre

Chats

Obéissez au chat !

Grazia Giovanardi

Paru le 26/03/2026

Gremese International

11,90 €

9782366774412
