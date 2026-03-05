Après cinquante ans de médecine, le cancérologue Laurent Schwartz livre une réflexion profonde sur la vie, la maladie et nos sociétés en crise. S'appuyant sur la biologie et la physique, il montre comment comprendre les lois du vivant peut nous aider à retrouver l'équilibre, le sens et l'espoir. Depuis plus de trente ans, Laurent Schwartz accompagne des patients atteints de cancer. A force d'observer le vivant là où il se dérègle (la cellule cancéreuse), il a compris une chose essentielle : pour guérir vraiment, il faut d'abord comprendre. Comprendre non seulement la cellule qui déraille, mais les lois profondes qui régissent la vie. De son expérience clinique est donc née une interrogation plus vaste : et si les lois qui gouvernent le cancer étaient les mêmes que celles qui président à l'origine de la vie, au vieillissement, aux maladies chroniques et, par extension, aux crises que traversent nos sociétés ? Laurent Schwartz nous invite à déplacer notre regard. En s'appuyant sur la biologie, la thermodynamique et la physique moderne, il explore le rôle central de l'eau dans le vivant, et revisite l'hypothèse de la "mémoire de l'eau" . Il avance que des phénomènes comme la conscience, la mémoire ou l'organisation du vivant ne s'expliqueraient pas uniquement par la matière. Ce cheminement conduit à rouvrir des questions longtemps écartées de la médecine : qu'est-ce que la vie ? L'âme ? Quel est le sens de l'existence ?? Y a-t-il une continuité au-delà de la mort ?? Un tel changement de paradigme serait, selon lui, indispensable pour comprendre le monde qui vacille. Mais c'est aussi une voie d'espoir : celle qui nous permettrait de retrouver notre juste place dans la grande histoire du vivant. Une manière, au fond, de choisir la vie.