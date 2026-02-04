Inscription
#Bande dessinée jeunesse

Les bisous, c'est obligé ?

Anna Roy, Mademoiselle Caroline

ActuaLitté
Une bande d'amis, ça change la vie ! La suite de la nouvelle collection d'Anna Roy. C'est l'anniversaire de Niels. Quand son papi arrive pour l'embrasser, Niels refuse de lui faire un bisou car il n'aime pas ça. Zoé trouve ça très étrange et impoli mais tout le monde n'est pas du même avis. "C'est son corps, il n'est obligé de rien ! ", dit Julia. "Oui mais quand on est poli, on doit faire un bisou", répond l'animateur, à l'école. "Et le consentement, tu connais ? " réagit l'animatrice. L'occasion parfaite pour la maîtresse de parler du corps, de la politesse et du respect de chacun avec ses élèves.

Chez Casterman

|

Auteur

Editeur

Genre

BD jeunesse divers

Paru le 04/02/2026

48 pages

6,90 €

ActuaLitté
9782203302990
