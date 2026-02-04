On dit que la musique adoucit les moeurs... dans cette famille, elle rapproche les soeurs ! Depuis des semaines, Lyra se prépare pour l'audition de flûte qui lui permettra d'impressionner Léonard Belcanto, son père chef d'orchestre... mais dans sa tête se joue une vraie tempête. Elle s'interroge sur l'absence d'attention de ce père qui refait sa vie de son côté et semble la remplacer, elle s'alarme de ne pas être prête le jour J et, pour couronner le tout, elle doit gérer les amours de sa soeur Antara avec le doux Virgile... Courageuse, assidue et attentive aux autres sans même s'en rendre compte, Lyra va tout faire pour que sa famille entière soit réunie lors de l'audition et s'assurer que ce petit monde reste accordé !