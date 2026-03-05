Inscription
#Essais

IA : est-il trop tard pour s'y mettre ?

Rémi Vancayzeele, Jean-Baptiste Berthoux

ActuaLitté
Avec l'avènement des IA générative, l'IA va s'inscrire durablement dans nos vies. Aucune chance que nous revenions en arrière. Alors si nous devons nécessairement cohabiter avec elle, est-il déjà trop tard pour nous y mettre et apprendre à la maîtriser ? Ce livre n'est pas un énième ouvrage théorique sur l'intelligence artificielle. Il est le fruit de plus de 200 formations en entreprise menées auprès de 3 500 professionnels de tous secteurs. Il montre comment l'IA générative, loin d'être un gadget, devient un levier concret de performance, à condition de savoir s'en servir. Ecrit par deux formateurs aux profils complémentaires - un ingénieur de 32 ans pionnier de l'IA générative dans le monde professionnel, et un entrepreneur senior issu d'une grande école - ce livre répond aux vrais besoins métier. Marketing, RH, finance, juridique, immobilier, santé... tous les secteurs sont concernés. Avec une pédagogie claire, des cas concrets, et une posture résolument pragmatique, l'ouvrage outille le lecteur pour agir immédiatement, en entreprise comme dans sa vie personnelle. Accessible, crédible, orienté terrain, il est conçu pour rassurer, inspirer, et donner envie d'agir. Un livre-clé pour tous les professionnels, décideurs, formateurs et managers, qui veulent comprendre comment l'IA va transformer leur quotidien, et pourquoi il n'est pas trop tard pour embarquer.

Par Rémi Vancayzeele, Jean-Baptiste Berthoux
Chez Editions Diateino

|

Auteur

Rémi Vancayzeele, Jean-Baptiste Berthoux

Editeur

Editions Diateino

Genre

Intelligence artificielle

IA : est-il trop tard pour s'y mettre ?

Rémi Vancayzeele, Jean-Baptiste Berthoux

Paru le 19/03/2026

300 pages

Editions Diateino

18,00 €

ActuaLitté
9782354568573
