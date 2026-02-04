Inscription
#Essais

Le petit droit des sociétés

Laure Siné, Frédéric Dannenberger

En 48 pages et 24 fiches pratiques, le Petit Droit des sociétés fournit tous les principes fondamentaux du droit des sociétés, pour les différents types de sociétés, notamment : - la création d'entreprise - le fonctionnement et l'évolution des sociétés commerciales - les regroupements de sociétés - le contrôle externes des sociétés - la dissolution et la liquidation - les nouvelles technologies et le droit des sociétés Plus de 40 000 exemplaires vendus depuis la première édition ! ++ Inclus : un test interactif pour tester ses connaissances ++ ------------------------------------? Depuis 20ans, Les Petits Experts récapitulent les chiffres, données et savoir-faire clés en gestion d'entreprise. Indispensables, précis et pratiques, ils sont structurés en fiches synthétiques, dans un format très accessible de 48 pages. ? Avec une vingtaine de titres mis à jour chaque année, ils sont un repère incontournable pour tout étudiant ou professionnel. -----------------------------------

Chez Dunod

Droit des sociétés

Paru le 04/02/2026

48 pages

4,90 €

9782100888658
